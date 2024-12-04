Бывший командующий американскими войсками в Европе заявил, что единственным переломным моментом в войне станет декларация о победе Украины как стратегическая цель США.

По словам генерала, политика или система вооружений – это не решающий фактор в войне, информирует издание «НБН» со ссылкой на «РБК-Украина».

Однако снятие ограничений на применение ракет ATACMS, Storm Shadow и SCALP для поражения объектов в РФ – важный шаг, который позволит ВСУ иметь больше возможностей.

Старший советник НАТО по логистике напомнил, что, по данным ISW, в зоне поражения ATACMS на территории государства-террориста находится около 250 объектов ВС РФ. Ходжес считает, что защитники наносят удары по правильным целям и эффективно используют предоставленные союзниками возможности.

Бывший командующий ВС США в Европе указал на важность обстрелов объектов захватчиков в Крыму. ВСУ должны сделать полуостров непригодным для использования армией Путина – это станет первым шагом к его деоккупации.

Напомним, у Буданова ответили, может ли КНДР увеличить контингент в РФ до 100 000 солдат.