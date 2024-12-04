Офицер военной разведки в интервью «Украинскому Радио» заявил, что армия Путина не может одновременно проводить масштабные наступления по всей линии фронта, так как у РФ отсутствует для этого глобальный потенциал, пишет издание «НБН».

По словам Мельника, российские оккупационные войска находятся на грани истощения, поэтому Москва привлекает к боевым действиям солдат иностранных государств. При этом наступательные действия захватчики проводят только на приоритетных направлениях.

Представитель Главного управления разведки МО уточнил, что Силы обороны Украины также не могут проводить наступления по всей линии фронта. Военнослужащий считает, что ВСУ нужно выбирать приоритетные направления и небольшими уверенными шагами деоккупировать территории нашей страны.

Как сообщалось, в ОСГВ «Хортица» рассказали о штурмах оккупантов в Донецкой области. По информации военных, командование РФ бросает в атаку бывших заключенных женщин.