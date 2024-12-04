Результаты соцопроса российского «Левада-Центра», проведенного в ноябре, свидетельствуют о росте в РФ количества сторонников нанесения ядерного удара по украинской территории, информирует издание «НБН».

39% респондентов заявили, что применение ядерного оружия в войне против соседней страны может быть оправдано. В то же время 45% опрошенных считают, что нанесение ядерного удара по Украине оправдать нельзя.

Отметим, что в июне 25% россиян утверждали, что ядерная атака на соседнюю страну может быть оправдана, 52% участников исследования считали, что не может.

По данным социологов, при этом 70% граждан государства-террориста убеждены, что так называемая «СВО» продвигается успешно, 30% россиян заняли полярную позицию.

Ранее специалисты КМИС ответили, сколько украинцев до сих пор хорошо относятся к стране-агрессору.