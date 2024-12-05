В четверг, 5 декабря, день ангела у Захара, Ильи, Сергея, Саввы и Геннадия. Не забудьте поздравить их с именинами. «НБН» раскрывает значение и характер некоторых из этих имен:

Захар (с древнееврейского «Бог помнит») обладает лидерскими качествами, харизмой, благодаря чему может мотивировать, вдохновлять других. Настойчивость, решимость, жажда знаний обеспечивает ему успех в различных сферах.

Этот мужчина глубоко ценит семью, стремится обеспечивать своих близких, в браке он – верный и поддерживающий партнер.

Илья (с древнееврейского означает «Мой Бог – Господь») – бесспорный лидер, который непредсказуем в своих решениях, смелый, целеустремленный, решительный. Этот мужчина готов много трудиться, чтобы быстрее добиться желаемого результата.

В отношениях с женщинами ему важна духовная близость, он хочет найти и покорить свободную, независимую, равную ему по интеллекту девушку. Вступает в брак только тогда, когда понимает, что может достойно обеспечить семью.

Имя Сергей с латинского трактуется как «слуга Бога». Этот мужчина самодостаточный, сильный, уверенный в себе, ответственный, справедливый, защищает слабых.

Обладатель этого имени добивается успеха в работе благодаря умению принимать необычные решения и рисковать. В отношениях с женщинами он – романтичный и заботливый, будет искать спутницу жизни, которая ценит семью.

В этот день, согласно народным верованиям украинцев, запрещено планировать важные дела, злословить, сплетничать и ругаться, особенно владельцам лошадей, иначе с животным может произойти беда. Также сегодня беременным не стоит мыть голову – такое действие может навлечь невзгоды или болезни.

Ранее мы рассказывали о значении имен Кира, Юлия, Екатерина, Геннадий и Савва.