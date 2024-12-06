Романенко в интервью изданию OBOZ.UA рассказал, что у главы Кремля есть две первоочередные цели в войне против нашей страны – полная оккупация Донетчины и Луганщины, а также возвращение контроля над Курской областью, пишет «НБН».

По словам генерала, на фронте в Украине больше всего оккупационных сил РФ сосредоточила именно на востоке. Это говорит о том, что захват Донецкой и Луганской областей остается в приоритете для диктатора.

Кроме того, Москва недавно перебросила на территорию российского приграничного региона силы с Херсонского и Харьковского направлений. С разных точек зрения Путину очень важно вытеснить украинские войска из Курской области.

Говоря о планах ВС РФ на юг страны, экс-заместитель главы Генштаба ВСУ отметил, что наступать на Запорожье с левого на правый берег, форсировать высший берег Днепра – это сложные операции. Романенко утверждает, что на одновременное выполнение всех этих задач у захватчиков нет сил.

Также в интервью генерал ответил, могут ли оккупационные войска приостановить наступление зимой.