Романенко в интервью изданию OBOZ.UA отметил, что зимой погодные условия влияют на обе стороны, усложняя ведение боевых действий. При этом нельзя не учесть важный фактор – «генерал мороз», как говорили немцы в годы Второй мировой войны, который помог войскам СССР, информирует «НБН».

Генерал отметил, что у ВС РФ есть преимущество в живой силе и оружии, поэтому погода их не остановит. Несмотря на большие потери, у «второй армии мира» достаточно боевого потенциала для проведения наступательных действий.

Экс-замглавы Генштаба ВСУ обратил внимание на то, что Россия восстанавливает свои войска, «покупает» граждан, организовывает контрактную армию. Москва не отказывалась от своих целей по Украине, поэтому не стоит рассчитывать, что враг приостановит наступление.

Учитывая намерения оккупантов, Романенко считает, что, прежде всего, Силам обороны Украины нужно рассчитывать на переданные союзниками Киева технику, оружие и снаряды, а также на отечественный ОПК. Параллельно необходимо решать вопрос с мобилизационными мероприятиями для пополнения боевых бригад и создания новых.

Ранее офицер ГУР МОУ объяснил, почему оккупационные войска Путина не могут наступать по всей линии фронта.