В пятницу, 6 декабря, войска страны-агрессора атаковали баллистикой Кривой Рог. Около 17:00 начальник областной военной администрации заявил о повреждении административного здания в городе, информирует издание «НБН».

Позже чиновник сообщил, что в результате обстрела погиб мужчина, по состоянию на 17:30 известно о 8 пострадавших. Половина раненых находится в медучреждениях в состоянии средней тяжести, среди них 6-летний мальчик. Один человек не выходит на связь.

Лысак добавил, что последствия атаки оккупантов баллистикой уточняются, спасатели обследуют поврежденное здание.

Отметим, что Воздушные силы Украины в 15:58 предупреждали об угрозе пусков баллистики из временно захваченного Крыма. В 16:23 ведомство заявило, что на город движется ракета.

Как сообщалось, в Силах обороны ответили, угрожают ли Харькову удары оккупантов новым северокорейским оружием.