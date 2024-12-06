Военачальник на своей Facebook-странице рассказал, что он работал в боевых бригадах, которые участвуют в операции на территории приграничного региона РФ. По словам Сырского, круглосуточно Силы обороны эффективно и системно уничтожают превосходящие силы российских захватчиков, которые идут в наступление.

Генерал перечислил первоочередные задачи ВСУ на этом направлении, информирует издание «НБН».

Как сообщил главнокомандующий, нашим войскам нужно усилить устойчивость обороны, нанести максимальные потери армии страны-агрессора, подготовить резервы, обеспечить бесперебойную подачу в части и подразделения снарядов и других материально-технических средств.

Ранее в документальном фильме «Операция Курск. Как это было на самом деле с первых уст» военачальник высказался о потерях украинских сил во время наступления в приграничном регионе РФ, которое началось 6 августа.

Он заявил, что наши потери были вдвое меньше, чем у армии Путина, поскольку россиянам пришлось держать оборону в некомфортных для них условиях.

Как сообщалось, бывший замглавы Генштаба Украины ответил, могут ли войска РФ приостановить наступление зимой.