В понедельник, 9 декабря, день ангела у Анны, Александра, Василия, Степана и Владимира. Ребенку, рожденному сегодня, можно выбрать одно из этих имен, «НБН» раскрывает их значение:

Анна (с древнегреческого «благосклонность») – ответственная, добрая, внимательная женщина, которая готова прийти на помощь даже незнакомым людям;

Александр (с древнегреческого «воин», «мужественный», «защитник людей») имеет активный и напористый характер, это лидер с сильной волей, который готов сталкиваться с вызовами;

Степан (с древнегреческого «венец», «корона») – серьезный, трудолюбивый мужчина с сильным характером, который не боится трудностей;

Василий (с древнегреческого «царь», «царственный») – дружелюбный, приятный человек, который всегда готов прийти на помощь близким и никогда не оставит их в беде;

Владимир (со старонемецкого «большая сила» или «большая власть») – лидер, отличный стратег, добросовестный в работе и оплот спокойствия в семье.

Согласно народным верованиям, все, что сегодня делает беременная женщина, может отразиться на ее ребенке. Поэтому ей запрещалось разжигать огонь, чтобы у ребенка не появилось родимое пятно, заниматься рукоделием, в частности шить, иначе младенца может окутать пуповина.

Также в этот день не стоит выполнять работу по дому, выходить из жилища без необходимости после заката, думать о плохом, злословить и ругаться.

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