Результаты социологического опроса, проведенного компанией Info Sapiens по заказу центра «Новая Европа» с 15 по 27 ноября, показали, что украинцы считают лучшими гарантиями безопасности для своей страны.

Большинство респондентов (31,3%) заявили, что лучшей гарантией безопасности Украины считают разработку государством ядерного оружия, информирует издание «НБН».

29,3% опрошенных считают, что гарантия безопасности – постепенная интеграция Украина в НАТО. В частности, если на момент вступления в военно-политический блок страна не будет контролировать часть своих регионов, защита Альянса будет распространяться только на подконтрольные Киеву территории.

11,2% участников исследования считают, что наилучшая гарантия безопасности для их страны – оборонный союз с США, который предусматривает размещение американских войск на украинской территории.

8,9% граждан назвали лучшей гарантией безопасности миротворцев ООН, а 6,4% респондентов – размещение в Украине вооруженных сил из государств Европы.

Как сообщалось, соцопрос «Левада-Центра» показал, сколько россиян одобряют использование ядерного оружия против Украины.