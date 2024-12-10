Сегодня в 15:00 начальник ОВА в своем Telegram-канале предупредил об угрозе ударов баллистическими ракетами в Запорожской области и других регионах, где объявили тревогу. Через три минуты Федоров написал, что в областном центре прогремел взрыв, информирует издание «НБН».

По словам чиновника, в результате ракетной атаки на центр города пострадала гражданская инфраструктура – разрушена частная клиника, повреждены расположенные рядом дома, спасатели ищут людей под завалами.

Как сообщил начальник областной военной администрации, по состоянию на 16:00 известно о 3 погибших и 11 раненых, из них 1 находится в тяжелом состоянии. Среди пострадавших – 2 врачей.

Федоров также показал фотографии с места удара, где работают все службы.

Фото – t.me/ivan_fedorov_zp

Фото – t.me/ivan_fedorov_zp

Фото – t.me/ivan_fedorov_zp

Фото – t.me/ivan_fedorov_zp

Ранее армия Путина нанесла авиационный удар по Запорожью в пятницу, 6 декабря. В результате обстрела была разрушена СТО, 10 человек погибли, 8 из них находились в авто.

Как сообщалось, руководитель ОВА прокомментировал сообщения о наступлении оккупационных войск РФ на Запорожье.