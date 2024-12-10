Глава ЦПД предположил, сколько бойцов «второй армии мира» может перебросить Москва из Сирии в Украину. По его словам, по состоянию на лето 2024 года на территории страны находилось около 6000-7000 российских солдат, в частности наемников частных военных компаний, информирует издание «НБН».

Коваленко отметил, что в случае возвращения бойцов ВС РФ на территорию страны-агрессора с дальнейшей отправкой в зону боевых действий в Украине, ситуация на фронте существенно не изменится, учитывая большие потери оккупантов в ходе ежедневных штурмов. Лейтенант добавил, что большую часть из этих солдат Кремль может перебросить в Африку.

Накануне в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины сообщили, что после свержения режима Башара Асада российские власти начали выводить свой контингент из Сирии, в частности корабли с базы в Тартусе, а также перебрасывать остатки вооружения с авиабазы Хмеймим.

Издание Politexpert писало, что политика США в отношении Сирии может измениться после возвращения Трампа в Белый дом.

Как сообщалось, белорусский диктатор Александр Лукашенко попросил Путина разместить комплексы «Орешник» в его стране. Руководитель ЦПД прокомментировал обещание главы Кремля предоставить Минску это оружие.