Военному движению «Атеш» стало известно о случаях саботажа в рядах «второй армии мира» на оккупированной Херсонщине, пишет издание «НБН».

По информации агента в рядах оккупантов на Приднепровском направлении, бойцы армии Путина повреждают свои плавсредства, в частности пробивают резиновые лодки и ломают моторы, чтобы избежать участия в штурмах островов на Днепре. Некоторые «освободители», помимо этого, передают украинским военным данные о расположении лодочных баз и запасов топлива.

Партизаны рассказали, что в 126-й отдельной бригаде береговой обороны вооруженных сил России зафиксированы три связанных с саботажем служебных расследования. Преднамеренный срыв штурмов стал настоящей проблемой для командиров «второй армии мира».

Ранее в движении сопротивления рассказали, что в Крыму захватчики из подразделений противовоздушной обороны «сдают» партизанам данные о размещении ЗРК С-400 на полуострове.