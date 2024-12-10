Глава Кабмина в своем Telegram-канале сообщил, что во вторник, 10 декабря, на заседании правительства обсуждалось обеспечение теплом украинских городов. По его словам, почти в 100% всех объектов есть отопление, информирует издание «НБН».

Премьер-министр рассказал, что при этом есть две «проблемные точки» – Кривой Рог и Херсон, который ежедневно обстреливают российские захватчики. Шмыгаль уточнил, что в этих городах продолжаются активные восстановительные и ремонтные работы.

Чиновник заявил, что предприятия на прифронтовых территориях, инфраструктура которых повреждена или уничтожена из-за ударов российских захватчиков, получат право на реструктуризацию долгов. Глава Кабинета министров уточнил, что такой шаг поможет снизить на них давление со стороны правительства.

Как сообщалось, в Пенсионном фонде Украины уточнили, в каких случаях гражданам необходимо переоформлять субсидии на отопительный сезон.