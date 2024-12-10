Во вторник, 10 декабря, аналитики DeepState заявили о захвате оккупантами 1,98 км² территории Сумской области вблизи села Александрия. Начальник областной военной администрации Владимир Артюх назвал сообщение о прорыве границы в регионе фейком.

По словам чиновника, информация о заходе российских захватчиков на территорию Сумщины – вражеская дезинформация, цель которой расшатать ситуацию в области, пишет издание «НБН».

В эфире телеканала «Киев» спикер Государственной пограничной службы Андрей Демченко также отреагировал на сообщение DeepState. Он заявил, что эта информация не соответствует действительности, уточнив, что оккупантам не выгодно наступать на указанном участке, поскольку там заболоченная местность, где сложно закрепиться и развивать действия.

Представитель ГПСУ подчеркнул, что на этом отрезке пограничники не фиксировали попыток захода российских захватчиков или боевые действия.

Как сообщалось, бывший главнокомандующий ВСУ Виктор Муженко оценил, есть ли угроза наступления войск РФ на Сумском направлении.