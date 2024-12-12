Внутренне перемещенные лица начали возвращаться на ВОТ из-за высоких цен на аренду жилья на подконтрольной Украине территории. Такое мнение экономист озвучила в интервью изданию «РБК-Украина», пишет «НБН».

Черенько убеждена, что украинцы не стали бы возвращаться домой в оккупированные РФ регионы, если бы власти решили вопрос с предоставлением временного жилья на уровне каждого муниципалитета, хотя бы в виде общежитий.

По ее словам, даже если ВПЛ смогли найти работу, они все равно почти все деньги тратят на аренду жилья. При этом некоторые граждане не смогли нормально устроиться на новом месте, так как не все трудоспособны, например, пенсионеры. Поэтому они вынуждены возвращаться на ВОТ, поскольку там есть где жить.

Также в интервью доктор экономических наук объяснила, почему украинские беженцы будут возвращаться из европейских стран.