Экономист в интервью изданию «РБК-Украина» рассказала, что украинцам из уязвимых категорий, например, пенсионерам, мамам с детьми, легче выживать в европейских странах, поэтому возвращаться домой они будут не из-за выплат, пишет «НБН».

По ее словам, сейчас в Европе к гражданам Украины относятся достаточно лояльно – им не ставят достаточно жесткие условия трудоустройства или отработки определенных часов для получения бесплатного жилья, социальных выплат. Однако это не будет продолжаться вечно.

Черенько отметила, что принимающие государства попытаются удержать украинцев даже после завершения войны с РФ, но власти не смогут оправдывать большие объемы расходов из бюджета в долгосрочной перспективе.

Специалист убеждена, что возвращаться на родину будут граждане, которые до войны имели хорошую карьеру, а за границей вынуждены зарабатывать на низкоквалифицированных работах.

Доктор экономических наук добавила, что Киев не может соревноваться с другими странами за людей деньгами. Однако вернуть беженцев домой помогли бы программы для бизнеса для разных социальных категорий.

Напомним, соцопрос КМИС показал, сколько украинцев и при каких условиях намерены вернуться из Европы.