Российские СМИ пишут, что в Московской области в Кузьминском лесопарке вблизи города Котельники обнаружили тело заместителя генерального конструктора и руководителя отдела программного обеспечения Московского опытно-конструкторского бюро «Марс». Он занимался модернизацией ракет Х-59 до уровня Х-69 и разрабатывал новые БПЛА.

Сообщается, что Шатский был застрелен киллером, информирует издание «НБН».

Оппозиционер, экс-депутат Госдумы РФ Александр Невзоров опубликовал в своем Telegram-канале фотографии ликвидированного конструктора МОКБ российского оборонного ведомства. Журналист намекнул, что за этим стоит Главное управление разведки МОУ.

Фото – t.me/nevzorovtv

Фото – t.me/nevzorovtv

Издание «Украинская правда», ссылаясь на собственный источник, также утверждает, что ликвидация Шатского – спецоперация украинской военной разведки.

Напомним, на прошлой неделе в центре Донецка подорвали авто бывшего начальника Еленовской колонии Сергея Евсюкова. Командир «Азова» Денис Прокопенко высказался о ликвидации предателя Украины.