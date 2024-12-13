Портал Truth Hounds заявил, что в сентябре авиация оккупационной армии Путина применила рекордное количество – 3342 бомб с модулями планирования и коррекции, сбрасывая около 100 единиц ежесуточно.

Однако за два последних месяца самолеты захватчиков в день начали применять до 40 таких снарядов, пишет издание «НБН».

Аналитики отмечают, что большую часть таких бомб вражеская авиация сбросила на военные объекты вдоль линии фронта, также значительное количество ударов с применением УМПК было нанесено по гражданским объектам в украинских городах, в частности в Сумах, Харькове, Херсоне и Запорожье.

Эксперты объяснили, что оккупанты выбрали это оружие для авиационных атак из-за его доступности и относительной дешевизны. Однако захватчики снизили применение бомб с УМПК, вероятно, из-за прилетов ракет ATACMS по военным объектам армии Путина в тылу на территории страны-агрессора.

Удары Сил обороны Украины вынудили российское командование переместить бомбардировщики на аэродромы, которые находятся в более 600 километрах от линии фронта. По всей видимости, из-за этого самолеты для запусков бомб стали вылетать реже.

Как сообщалось, глава ЦПД раскрыл подробности пожара на объекте в Новосибирске 12 декабря.