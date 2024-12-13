Вчера вечером росСМИ сообщили о пожаре в Новосибирске, публикуя кадры черного огня и дыма, которым был затянут район Бугринской рощи. В МЧС рассказали, что огонь охватил более 5000 квадратных метров, возгорание тушили больше 13 часов, информирует издание «НБН».

Пропагандисты заявляли, что возгорание произошло на складе компании АО «Завод электротехнической арматуры». Предприятие изготавливает электромонтажную продукцию. Однако глава ЦПД утверждает, что в Новосибирске пылал объект ВС РФ.

По словам Коваленко, он принадлежал компании, которая обеспечивала деятельность стратегически важных объектов и предприятий государства-террориста, в частности объектов энергетической инфраструктуры, предприятий, выпускающих взрыво-защитное оборудование.

Как сообщалось, в Подмосковье нашли мертвым конструктора МО РФ Михаила Шатского, который занимался модернизацией ракет и разработкой новых БПЛА. Украинские СМИ заявили, что за его ликвидацией стоит ГУР МОУ.