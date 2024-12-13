В разведывательном центре Сил обороны Эстонии отмечают, что повторный захват города Купянск Харьковской области остается желанной целью россиян. Поэтому в направлении населенного пункта не стихают бои, информирует издание «НБН» со ссылкой на ERR.

Несмотря на давление оккупантов, Силы обороны Украины добились успеха на этом участке фронта. В конце осени войскам страны-агрессора удалось создать два плацдарма на правобережье Оскола, что приблизило их к захвату города.

Впервые ВС РФ форсировали реку 24 ноября на юг от села Новомлынск, заняв позиции на западном берегу. Однако 3 декабря украинские силы выбили врага из населенного пункта.

В первый день декабря россияне снова форсировали Оскол в районе села Масютовка, создав еще один плацдарм, который также, по данным эстонской разведки, был уничтожен ВСУ.

Напомним, в НГУ сообщили о ситуации на Покровском направлении, рассказав о вражеских штурмах.