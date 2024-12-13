Литвин в эфире национального телемарафона сообщил, что войска страны-агрессора продолжают давить на Покровском направлении и улучшать свое тактическое положение на линии соприкосновения в направлении села Новый Труд и поселка Шевченко.

Военный объяснил, что на этом участке фронта российские захватчики продвигаются в сторону города вдоль железной дороги, информирует издание «НБН».

По его словам, на Покровском направлении несколько месяцев интенсивность боев остается неизменной. Армия Путина постоянно наносит авиаудары и осуществляет штурмы.

Несколько недель назад ВС РФ начали движение в направлении Шевченко и Лисовки, сделав на этом участке «клещи скорпиона». После оккупанты будут подтягивать, выравнивать линию фронта по центру. Такая тактика позволяет россиянам освобождать дополнительные силы и перебрасывать их в более уязвимые зоны.

Не снижается и интенсивность штурмовых действий – выдвигается взвод из 30 оккупантов, который ВСУ уничтожают из артиллерии, с помощью FPV-дронов или БПЛА со сбросом. Уже через 40 минут идет в атаку такое же количество захватчиков. Иногда россияне даже не проводят медицинскую эвакуацию.

Отметим, накануне СМИ сообщили, что войска страны-агрессора заняли позиции в трех километрах от Покровска.