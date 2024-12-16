По новому церковному календарю 16 декабря день ангела у Софии, Семена, Макара, Аркадия, Петра, Ильи, Павла, Владимира, Николая и Александра. «НБН» рассказывает о значении и характере некоторых из этих имен:

София (с древнегреческого «мудрость») – умная, последовательная, трудолюбивая, добрая женщина, которой не чужды власть и сила. Обладает интуицией, которая граничит с ясновидением, умеет с легкость решать как свои, так и чужие проблемы.

Она не пускает никого в свой внутренний мир, однако если выйдет замуж за человека, которому будет доверять – этот брак будет удачным.

Семен (с древнееврейского «Бог услышал») – добродушный, неординарный, любознательный, самоуверенный, основательный в делах мужчина. Благодаря легкому нраву вписывается в любой коллектив, способен стать душой компании. Однако его неумеренная обидчивость часто провоцирует ссоры и разрыв отношений с друзьями, такая же ситуация может сложиться в семейной жизни.

В отношениях ценит нежность, доброту, искренность, ищет девушку с мягким и ласковым характером. Своей жене будет помогать во всем, вникая в хозяйственные заботы. Семен всегда ставит на первое место семью, очень любит детей.

В этот день запрещено носить одежду красного цвета, носить вещи наизнанку, стричь волосы, долго смотреть на себя в зеркало, прислушиваться к советам незнакомцев, разговаривать с близкими через порог и устраивать банкеты.

Ранее мы раскрывали тайну имен Емельян, Аркадий, Яков.