Руководитель Центра противодействия дезинформации рассказал об атаках российских оккупационных сил с участием северокорейских бойцов на фронте в приграничном регионе РФ. По его словам, командование захватчиков бросает солдат КНДР на штурмы без бронетехники, информирует издание «НБН».

Коваленко рассказал, что россияне накапливают в посадках северокорейских бойцов и отправляют их на штурмы узких участков. Солдаты КНДР атакуют одновременно с нескольких направлений. Такая тактика «второй армии мира» сопровождается значительными потерями.

В то же время, военкоры страны-агрессора пытаются избегать новостей о неудачах переданных Пхеньяном солдат и делают все, чтобы рассказывать об их «успехах», умалчивая о жертвах.

Напомним, что глава государства Владимир Зеленский предупреждал о намерениях северокорейских властей предоставить Москве больше живой силы для войны против Украины. Представитель Главного управления разведки МОУ ответил, может ли контингент КНДР в стране-агрессоре увеличиться до 100 000 солдат.