Результаты соцопроса, проведенного украинской компанией Info Sapiens по заказу Центра Мерошевского с 1 по 11 ноября, показал, что уровень симпатии граждан Украины к полякам упал, информирует издание «НБН» со ссылкой на Rzeczpospolita.

Большинство украинцев (53%) заявили, что они нейтрально относятся к жителям соседней страны, 37% респондентов сказали, что хорошо к ним относятся, а 4% – очень хорошо. В то же время 4% участников исследования признались, что плохо относятся к полякам, а 1% – очень плохо. 1% опрошенных не смог дать ответ на вопрос социологов.

В 2022 году 46% украинцев очень хорошо относились к гражданам соседнего государства, 37% – хорошо, 15% – нейтрально, 2% – не могли определиться с ответом. Показатели «плохо» и «очень плохо» отсутствовали.

Социологи в отчете отмечают, что отношение украинцев к жителям соседней страны ухудшилось после протестов польских фермеров на границе. Также на настроения общества влияет эксплуатация исторических страхов РФ.

Ранее украинцы в соцопросе рассказали, при каких обстоятельствах Киев должен идти на переговоры с Москвой по завершению войны.