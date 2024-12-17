Во вторник, 17 декабря, день ангела у Дениса, Никиты, Степана, Ивана, Сергея, Даниила, Александра, Николая и Петра, не забудьте поздравить их с именинами.

Издание «НБН» рассказывает о значении и характере некоторых из этих имен:

Денис (с древнегреческого «посвященный Дионису») всегда будет в центре внимания, он яркий, экспрессивный, с ним никогда не скучно, ведь он умеет приятно проводить время. Любит путешествия, экстрим и увлекательные экскурсии.

Обладатель этого имени всегда окружен женским вниманием, ведь знает, как привлечь к себе представительниц прекрасного пола. В жены выберет красивую, волевую, скромную, активную девушку с веселым нравом, которая умеет вести домашнее хозяйство.

Никита (с древнегреческого «победитель», «непокоренный») – прямолинейный, честный, упрямый, справедливый. Он всегда скажет правду в лицо и не даст в обиду своих близких. Любит быть в шумных компаниях. В карьере добивается успехов благодаря своей упорности и целеустремленности.

В отношениях с женщинами он раскованный и соблазнительный, покоряет их своим чувством юмора. Ближе к 30 годам у него появляется желание создать семью. Любит детей.

Степан (с древнегреческого «венок», «корона») обладает сильной волей, сильным характером, не занимается саморекламой и бросанием слов на ветер. Не боится трудностей, если видит за ними результат.

В семейной жизни этот мужчина – защита и опора. Хозяйственный, умеет сгладить острые углы в отношениях. Заботливый и веселый отец.

В этот день, согласно народным верованиям украинцев, нельзя отказывать в помощи нуждающимся, зацикливаться на негативе, сплетничать, ругаться, есть жирную пищу.

Также сегодня не стоит жаловаться на судьбу, рассказывать о своих неудачах – иначе они вас будут сопровождать весь год, будить спящего человека – может случиться беда и целовать младенца во время сна – это может привести к серьезной болезни ребенка.

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