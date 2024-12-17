Разведка Великобритании в своем отчете пишет, что после 24 февраля 2022 года войска Российской Федерации в Украине потеряли больше 11 600 единиц бронированной техники.

В частности, российские оккупанты остались без более 3600 основных боевых танков и почти 8000 единиц других бронированных боевых машин, пишет издание «НБН» со ссылкой на аккаунт Минобороны соединенного Королевства в соцсети Х (бывший Twitter).

В ведомстве отмечают, что такие потери вынудили военное руководство РФ использовать плохую устаревшую технику производства СССР, которая хранилась на стратегических складах. Россияне вытягивают эти бронемашины их хранилищ, если возможно, модернизируют ее и отправляют на фронт в Украину.

Британская разведка также показала спутниковые фото баз хранения техники в городах Арсеньев, Буй и Улан-Удэ. На кадрах зафиксировано существенное сокращение бронированной техники армии страны-агрессора.

Фото – x.com/DefenceHQ

Фото – x.com/DefenceHQ

Фото – x.com/DefenceHQ

Как сообщалось, глава Украины Владимир Зеленский заявил, что ВС РФ в ноябре и декабре имеют рекордные потери на фронте.