Сегодня день ангела у Ильи, Тимофея и Григория. Мальчику, рожденному в этот день, можно выбрать одно из этих имен, «НБН» раскрывает их значение:

Илья (с древнееврейского «Бог мой Господь») – бесспорный лидер, целеустремленный, решительный, трудолюбивый, однако несколько эгоистичный человек, который бывает вспыльчивым и несдержанным. В отношениях с женщинами ищет духовную близость – такую партнершу он сможет оценить по достоинству.

Тимофей (с греческого «почитающий Бога») хорошо видит людей изнутри, способен им искренне сопереживать и дать хороший совет. В работе – скрупулезный, усидчивый, углубляющийся в детали, легко осваивает новые направления. В отношениях с женщинами мягкий и нежный, ценит родство душ.

Григорий (с греческого «бдительный») невероятно харизматичный, любознательный, всегда надеется на лучшее и не теряет оптимизм даже в самых безысходных ситуациях. Может построить успешную карьеру в любой области. Обладатель этого имени один из немногих мужчин, кто умеет дружить с женщинами. В своей избраннице ценит умение слушать.

В этот день запрещено тяжело работать, носить грязную или старую одежду, гадать на будущее, плохо думать о других, переедать, употреблять алкоголь. Также сегодня не стоит подстригать волосы – можно потерять удачу, и выносить из дома мусор или пепел – «выкинете» свое счастье.

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