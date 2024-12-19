Руководитель Луганской ОВА сообщил, что во временно оккупированном Северодонецке россияне намерены снести дома, которые получили разрушения в ходе боевых действий.

По его словам, осенью, когда «освободители» демонтировали первый многоквартирный дом, они не анонсировали масштабы работ и сроки их выполнения, информирует издание «НБН».

Чиновник отметил, что захватчики в городе для начала намерены демонтировать три десятка многоэтажек, поврежденных в ходе штурмов армии Путина весной 2022 года. Глава администрации уточнил, что на месте снесенных объектов жилой инфраструктуры не осталось и фундамента.

Начальник ОВА добавил, что местная «администрация» определяет, какие здания подлежат демонтажу и на 30 многоэтажных домах она не намерена останавливаться.

Как сообщалось ранее, «власти» Луганска запустили программу передачи квартир украинцев российским захватчикам.