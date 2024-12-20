В оборонном ведомстве страны-агрессора заявили, что утренняя атака российских захватчиков на Киев – это ответ на обстрел ВСУ завода «Комбинат Каменский» в Ростовской области ракетами ATACMS и Storm Shadow 18 декабря, информирует издание «НБН».

По версии МО РФ, армия Путина в украинской столице ударила по пункту управления СБУ и конструкторскому бюро «Луч», которое проектирует и производит ракетные системы. В министерстве утверждают, что оккупанты якобы поразили указанные объекты и достигли своей цели.

Отметим, что в действительности в Киеве зафиксировано падение обломков ракет в трех районах, в результате чего были повреждены объекты гражданской инфраструктуры.

По состоянию на 13:00 известно об 1 погибшем и 12 раненых в результате ракетного удара по городу, о чем сообщили в КГВА. Ведомство и ДСНС столицы показали кадры последствий обстрела.