Сегодня день ангела у Давида, Павла, Ивана, Макара, Василия и Яна. «НБН» раскрывает значение некоторых из этих имен:

Давид (с древнееврейского «любимый», «любимец») – смелый, упорный, уверенный в своих силах, добродушный человек. Он очень предан своим родным и друзьям, может утешить их в сложных ситуациях. В работе старательный и самоотверженный сотрудник.

В отношениях с женщинами раскрывается постепенно, спутницу жизни выбирает долго и привередливо. Для него жена будет на первом месте. Очень любит детей.

Павел (с латинского «небольшой», «малый») – добрый, отзывчивый человек, который заступается за слабых и ищет справедливости. В работе достигает больших результатов благодаря сдержанности и собранности.

В отношениях с женщинами обладатель этого имени отзывчивый и романтичный. Он проявляет заботу и понимание, при этом ожидает того же от своей избранницы.

Макар (с греческого «счастливый», «блаженный») – скромный, уравновешенный мужчина, который предпочитает вести размеренную жизнь. Умеет получать удовольствие от работы, выполняет ее по совести.

Обладатель этого имени – хороший муж и отец, балует своих детей. Обращает внимание на творческих и инициативных женщин, в жены выберет ту, которая разделит его увлечения и станет для него лучшим другом.

В этот день, согласно народным верованиям украинцев, запрещено: проклинать кого-то, сквернословить, ругаться, брать в руки и работать острыми предметами – иначе будете болеть весь год, вступать в драку или потасовку – это может привести к проблемам со здоровьем, а также подшивать одежду – укоротите себе жизнь.

Ранее мы раскрывали тайну имен Даниил, Иван, Антон и Игнат.