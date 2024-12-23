Глава ЦПД в понедельник, 23 декабря, сообщил, что, по данным южнокорейской разведки, диктатор КНДР Ким Чен Ын готов отправить стране-агрессору ударные беспилотники.

Ранее соратник Путина демонстрировал испытания определенных типов таких БПЛА. По словам Коваленко, не исключено, что испытания этих дронов продолжатся на фронте в Курской области, информирует издание «НБН».

Лейтенант отметил, что кремлевский диктатор превратил часть территории государства-террориста на полигон. Он напомнил, что на поле боя в приграничном регионе России активно гибнут северокорейские бойцы. Потери войск КНДР убитыми и ранеными перевалили за 1000 солдат.

Руководитель ЦПД добавил, что Сеул должен активно помогать Киеву, поскольку обмен боевым опытом и технологиями БПЛА между РФ и КНДР в будущем создаст проблемы на Корейском полуострове.

Ранее Коваленко рассказал о вражеских атаках на фронте в Курской области с использованием северокорейской пехоты.