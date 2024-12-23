Сегодня по Украине начали вводить графики аварийных отключений света, о чем сообщает энергетическая компания «ДТЭК» и облэнерго. Соответствующее распоряжение поступило из НЭК «Укрэнерго», пишет издание «НБН».

Известно, что электричество уже начали выключать для бытовых потребителей в столице, Киевской, Сумской, Черниговской, Днепропетровской, Донецкой, Черкасской, Кировоградской, Житомирской и Полтавской областях.

Гендиректор энергетической компании YASNO Сергей Коваленко сообщил, что необходимость ввести ГАВ в ряде регионов Украины вызвана из-за очень высокого уровня потребления электроэнергии – аварийные отключения помогут разгрузить энергетическую систему. Он призвал украинцев не садиться в лифты, а также экономнее использовать энергоемкие приборы.

Отметим, что утром 23 декабря в «Укрэнерго» заявили, что по состоянию на 09:30 потребление электроэнергии в стране было выше на 2,5%, чем в это же время предыдущего рабочего дня – в пятницу, 20 декабря.

Энергетики объяснили, что это связано с началом рабочей недели, облачной погодой и снижением температуры воздуха в большинстве областей.

Напомним, эксперт спрогнозировал, сколько лет потребуется на восстановление украинской энергетической системы после массированных атак РФ.