В 18:44 НЭК «Укрэнерго» сообщили об отмене экстренных отключений света, которые сегодня действовали в ряде регионов в связи со срочными ремонтными работами и потерей части генерации в результате российских атак.

Пресс-служба национального энергетического оператора не заявляла о введении стабилизационных графиков на завтра, 24 декабря, информирует издание «НБН».

Отметим, что в последние дни во всех областях не отключали электроэнергию из-за низкого уровня потребления на фоне потепления. В компании продолжают информировать украинцев о состоянии энергетической системы и оперативно реагировать на вызовы.

Актуальные данные граждане могут получить на официальных страницах НЭК «Укрэнерго» либо облэнерго в социальных сетях, которые регулярно обновляются.

Напомним, 13 декабря армия Путина нанесла массированный удар по украинской энергетике. Глава Министерства иностранных дел Андрей Сибига призвал западных союзников передать Украине 20 дополнительных систем ПВО для защиты объектов критической инфраструктуры.