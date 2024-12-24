Компания «Укрэнерго» не планирует вводить завтра, 25 декабря, графики отключений электричества для бытовых потребителей. Украинцы будут праздновать Рождество со светом, информирует издание «НБН» со ссылкой на приложение «Киев Цифровой».

Традиционно граждан призывают помогать энергетикам – не использовать несколько энергоемких электроприборов в период с 17:00 до 23:00 и с 06:00 до 11:00. Несмотря на стабилизацию энергетической системы, ситуация может измениться, поэтому украинцам необходимо проверять актуальную информацию на официальных страницах НЭК «Укрэнерго» либо облэнерго в социальных сетях.

Отметим, что вчера, 23 декабря, в столице, Киевской, Сумской, Черниговской, Днепропетровской, Донецкой, Черкасской, Кировоградской, Житомирской и Полтавской областях действовали аварийные графики отключения света. Введение ГАО было необходимо в связи со срочными ремонтными работами и потерей части генерации в результате вражеских обстрелов.

Как сообщалось, эксперт рассказал, при каких условиях в Украине возможны двенадцатичасовые отключения света.