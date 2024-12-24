Глава Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул около 16:00 сообщил, что захватчики нанесли удар по городу баллистикой. Позже он добавил, что вражеская ракета попала в многоэтажный жилой дом, информирует издание «НБН».

Руководитель Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак уточнил, что по состоянию на 17:00 известно о 7 пострадавших в результате ракетного удара армии Путина, 4 человек спасли из-под завалов многоэтажки.

Омбудсмен Дмитрий Лубинец в своем Telegram-канале отреагировал на удар по городу, опубликовав фото последствий.

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека написал, что когда другие страны празднуют Рождество, жители Украины продолжают страдать от бесконечного российского террора. Чиновник добавил, что агрессор не понимает ничего, кроме силы.

Фото – t.me/dmytro_lubinetzs

Напомним, 21 декабря ВС РФ ударили по Херсону, в ОВА показали кадры последствий атаки.