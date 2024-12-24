Американское издание Forbes проанализировало дроновую атаку на аэродром оккупантов «Миллерово», расположенный в Ростовской области страны-агрессора, информирует «НБН».

Журналисты отмечают, что удары по российским аэродромам не всегда преследуют цель уничтожить конкретные здания или оборудование захватчиков. Обстрелы авиационных баз вынуждают россиян перемещать свои силы как можно дальше от линии фронта.

СМИ напомнило, что в 2023 году коммерческие спутники зафиксировали десятки штурмовиков Су-25 и многоцелевых истребителей Су-30 на территории аэродрома «Миллерово».

Но уже осенью 2024 года эти же спутники запечатлели на авиабазе несколько Су-25, вероятно, остальные боевые самолеты оккупанты эвакуировали. Журналисты считают, что целью дронового удара 23 декабря по аэродрому в Ростовской области были штурмовики ВС РФ.

Напомним, в Московской области на аэродроме взорвался самолет Ан-72 ВМФ РФ. Главное управление разведки Минобороны Украины обнародовало соответствующие кадры.