Сегодня, 25 декабря, день ангела у Анфисы, Марии, Александра, Дмитрия, Василия, Григория, Михаила, Константина, Давида, Николая и Леонида. Не забудьте поздравить их с именинами, информирует издание «НБН».

В этот день Украина со всем миром отмечает главный христианский праздник – Рождество Христово. Он сопровождается уникальными народными обычаями. В частности, наши предки верили, что если сегодня молодые сыграют свадьбу, они будут жить долго и счастливо.

25 декабря стоит купить себе какую-нибудь важную вещь и она прослужит долго. В доме нужно зажечь свечи, чтобы в семье было тепло и новый год был счастливым, а также занести немного соломы – на удачу. Чтобы вам сопутствовал успех во всех начинаниях – разливайте напитки за праздничным столом.

В то же время, согласно народным верованиям, есть ряд запретов на Рождество: нельзя убирать в доме, заниматься рукоделием, тяжелой работой, выносить мусор, принимать водные процедуры, ходить на кладбище, охоту, рыбалку, брать или одалживать деньги, отказывать в помощи нуждающемуся.

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