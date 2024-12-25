Сегодня утром оккупационная армия Путина осуществила 13-ю в этом году массированную атаку на Украину, захватчики выпустили по стране ракеты и беспилотники. В частности, враг ударил по энергетическим объектам, в связи с чем НЭК «Укрэнерго» вынуждено ввела графики отключений света, пишет издание «НБН».

Энергетики напомнили, что украинцы могут получить актуальную информацию относительно ограничений на сайте, а также на официальных страницах облэнерго в соцсетях. Граждан просят экономно потреблять электричество и не включать одновременно несколько энергоемких приборов, когда по графику включают свет.

В компании добавили, что на всех объектах, где это позволяет ситуация с безопасностью, уже начались аварийно-восстановительные работы.

Напомним, эксперт назвал условия, при которых украинцам будут отключать свет на 12 часов.