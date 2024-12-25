Трегубов в эфире телеканала «Мы – Украина» рассказал о ситуации в районе Покровска Донецкой области, где российские захватчики пытаются прорвать оборону ВСУ, несмотря на существенные потери живой силы, информирует издание «НБН».

Спикер ОСГВ «Хортица» сообщил, что только за последние сутки на этом направлении украинские воины остановили 60 штурмовых и наступательных действий оккупантов.

По его словам, на этом участке фронта агрессор преобладает в живой силе, против ВСУ сосредоточены 2-я,41-я и 51-я общевойсковые армии ЦВО РФ. Как уточнил Трегубов, захватчики избегают фронтального штурма города и пытаются прорвать оборону с флангов, при этом боев в Покровске и его окрестностях пока нет.

Он добавил, что «вторая армия мира» в этой зоне фронта за последние сутки потеряла 261 оккупанта, из них погибшими – 133 путинских солдата.

Напомним, аналитик американского издания оценил наступление российских войск на Покровском направлении.