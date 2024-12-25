Волошин в эфире национального телемарафона сообщил, что россияне на Херсонщине не оставляют попыток захватить новые территории. Ежедневно оккупанты проводят разведку боем и пытаются прорвать украинскую оборону малыми пехотными группами, информирует издание «НБН».

Спикер Сил обороны Юга заявил об активизации артиллерийских обстрелов – ВС РФ увеличили их примерно на треть: ранее их было 250-300, то сейчас уже до 370. Также стало больше вражеских ударов дронами-камикадзе.

По его словам, ситуация на Приднепровском направлении не меняется уже несколько недель, ежедневно захватчики проводят 5-7 штурмов позиций Сил обороны Украины, пытаясь выбить защитников.

Также «вторая армия мира» не снижает количество атак на областной центр и прилегающие к Днепру населенные пункты. Россияне для нанесения ударов применяют беспилотники, управляемые авиационные бомбы и авиационные ракеты.

Волошин добавил, что, по данным разведки, нет признаков подготовки врага к форсированию реки и наступлению на Херсон.

Ранее глава Херсонской ОВА Александр Прокудин прокомментировал сообщения о принудительной эвакуации из областного центра.