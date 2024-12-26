Как информирует «НБН» со ссылкой на материал издания «На пенсии», электросчетчики, как прочие устройства, иногда выходят из строя, что провоцирует начисление неверных цифр относительно потребления электричества.

В частности, цифровой (не аналоговый) счетчик нуждается в отправке на ремонт, если:

остановился учет киловатт-часов;

появились ошибки на дисплее (например, предупреждение ERROR);

неверно отображаются дата и время;

светятся сразу несколько индикаторов (внимание, реверс, заземление).

Специалисты-энергетики настоятельно советуют при выявлении вышеописанных признаков, незамедлительно обратиться к компании-поставщику, которая установила устройство, что позволит своевременно защитить финансы от ненужных затрат. Кроме того, следует помнить — самостоятельный ремонт или вмешательство в работу счетчика повлечет за собой штрафные санкции.

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