Трегубов в эфире национального телемарафона сообщил, что в городской застройке Часового Яра Донецкой области продолжаются боевые действия, при этом в течение последних суток боевые столкновения не фиксируются.

Сейчас российские захватчики в окрестностях и напротив города накапливают резервы для дальнейших штурмов, информирует издание «НБН».

Представитель ОСГВ «Хортица» уточнил, что в течение недели основные боестолкновения на этом направлении идут вдоль канала Северский Донец – Донбасс. Также ВС РФ нацелились на завод огнеупортных материалов в городе, бойцы «второй армии мира» постоянно пытаются просочиться на территорию предприятия.

По его словам, Часов Яр – город, который расположен на возвышенности, из него открывается вид и дорога в сторону Славянско-Краматорской агломерации. Именно поэтому этот населенный пункт является желаемой целью для оккупантов.

Сейчас господствующая высота позволяет поздразделениям ВСУ эффективно удерживать город и наносить армии Путина большие потери.

Напомним, в Силах обороны Юга рассказали о штурмах войск РФ на Херсонщине.