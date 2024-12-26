В Сумской областной военной администрации сообщили, что сегодня российские захватчики массированно обстреливают приграничье региона. Армия страны-агрессора использует для нанесения ударов разные виды оружия, в частности дроны и управляемые авиационные бомбы.

В ведомстве объяснили, что звуки взрывов от этих вражеских атак на приграничные территории слышали, в частности, в городе Сумы, информирует издание «НБН».

В ОВА призвали граждан соблюдать правила безопасности, не игнорировать сигналы воздушной тревоги и идти в укрытия.

Отметим, что российские оккупационные войска ежедневно наносят удары по приграничным районам Сумщины, которая граничит с Курской областью страны-агрессора, где ВСУ проводят операцию.

Как сообщалось, в начале декабря в DeepState заявили о заходе россиян на территорию области. В Сумской ОВА и Государственной пограничной службе Украины прокомментировали соответствующую информацию.