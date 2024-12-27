Якубец в эфире программы «Ранок.LIVE» выразил мнение о том, что 18-летних граждан Украины все же стоит мобилизовать в ВСУ. Также руководству страны нужно разрешить военную службу для мужчин старше 60 лет, информирует издание «НБН».

По его словам, 18-летних не стоит сразу бросать в бой, а готовить их к фронту с тыловых должностей, например, на границе с Республикой Беларусь, на других направлениях, или на охране государственных объектов, в силах противовоздушной обороны.

Экс-начальник ДШВ объяснил, что такой шаг государства позволит подготовить резервы, а также высвободить более зрелых военнослужащих для выполнения боевых задач на фронте.

Полковник в отставке выступает и за снятие ограничений для военной службы мужчин старше 60 лет, поскольку соответствующий запрет лишает возможности назначать на высокие должности людей с большим жизненным и профессиональным опытом.

Как сообщалось, советник главы государства Дмитрий Литвин ответил, будут ли в Украине снижать мобилизационный возраст до 18 лет.