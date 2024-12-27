Заместитель командира 3-й ОШБр в эфире телеканала «Мы – Украина» рассказал, что во время допросов российские захватчики повторяют подобные утверждения. По его словам, бойцы «второй армии мира» рассказывают одно и то же, поскольку хотят, чтобы их внесли в списки на обмен, информирует издание «НБН».

Кудряшов отметил, что оккупанты утверждают, что что не знают, почему они оказались в нашей стране и обвиняют во всем свое командование. Также они жалуются на то, что их бросают на фронт без оружия, оснащения, сопровождения и техники, питания. Помимо этого, «освободители» заявляют, что их отправляют в одну сторону и угрожают ликвидацией за отказ воевать.

Заместитель командира Третьей штурмовой объяснил, что солдаты путинских оккупационных войск говорят это только для того, чтобы повысить свой юридический статус и попасть в списки на обмен.

Напомним, украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец объяснил, почему участились случаи казней пленных защитников оккупантами.