В понедельник, 30 декабря, день ангела у Эмилии, Ярины, Ирины, Льва, Богдана, Якова, Василия, Петра, Вячеслава, Александра, Григория, Николая, Ивана, Михаила, Платона, Яна, Трофима, Антона и Макара. Не забудьте поздравить их с именинами.

Наши предки верили, что родившийся в этот день ребенок будет иметь чрезвычайно счастливую судьбу, сообщает «НБН».

В этот день, согласно народным традициям, нужно съесть мясное блюдо, тогда в следующем году вы не будете болеть. В частности, на ужин стоит поставить на стол как можно больше видов мяса.

Также сегодня действует ряд запретов: нельзя шить, прясть, вязать, переедать, употреблять спиртное, иметь дела с деньгами, ходить пешком на большие дистанции, обсуждать знакомых за спиной.

Не поднимайте вещи на перекрестке, чтобы не навлечь на себя беду, не делитесь секретами или личной информацией с незнакомцами. Также, если вам приснился кошмар, не игнорируйте его, ведь в плохом сне может скрываться важное послание или предупреждение.

Ранее мы раскрывали значение имен Агата, Александр и Ефим.