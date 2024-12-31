Во вторник, 31 декабря, впервые в мире морской дрон поразил воздушную цель – спецподразделение ГУР МОУ Group 13 ударило с помощью Magura V5 по вертолетам ВС РФ вблизи Крыма.

Начальник Главного управления разведки Минобороны в эфире национального телемарафона раскрыл подробности атаки, информирует издание «НБН».

По словам генерала, бойцы спецподразделения ударили ракетами Р-73 SeeDragon по двум вертолетам «второй армии мира». Военачальник уточнил, что один борт воины сбили, он упал в Черное море – факт уничтожения воздушной цели над акваторией зафиксирован.

Буданов добавил, что разведчики также подбили второй борт, однако он смог дотянуть до авиационной базы, где совершил вынужденную посадку.

Напомним, в эфире национального телемарафона начальник ГУР МОУ рассказал о БПЛА российских захватчиков, которые стали огромной проблемой для защитников.