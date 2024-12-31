В военном движении «Атеш» сообщили, что российские «освободители» усилили меры безопасности на въездах в Евпаторию. Партизаны узнали, что на блокпостах помимо военнослужащих ВС РФ появляются представители Федеральной службы безопасности и других российских силовых ведомств.

Захватчики проводят эту работу в рамках операции по поиску представителей движения сопротивления, информирует издание «НБН».

По словам партизан, в действительности российские оккупанты паникуют из-за роста протестного движения в Крыму, в связи с чем с полуострова через подполье утекает все больше информации, которая помогает Силам обороны Украины поражать военные объекты, технику ВС РФ, а также ломать логистические маршруты «второй армии мира».

Ранее в «Атеш» сообщили о саботаже российских захватчиков в Херсонской области. Путинские солдаты, чтобы не участвовать в штурмах островов на Днепре, ломают свои лодки, а также передают координаты своих баз ВСУ.