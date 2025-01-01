В аналитическом материале ISW отмечается, что в прошлом году страна-агрессор потеряла на фронте 420 000 захватчиков. При этом оккупанты захватили 4 168 километров квадратных украинской территории, сообщает издание «НБН».

Американские эксперты в своем отчете пишут, что территориальные достижения «второй армии мира» – это в основном поля и небольшие населенные пункты.

По словам аналитиков, наибольшее продвижение ВС РФ было с сентября по ноябрь, в этот период захватчики получили 56,5% территориальных достижений за год. В ходе этого наступления государство-террорист потеряло рекордное количество бойцов –125 800 оккупантов.

Уже в первый месяц зимы продвижение армии Путина замедлилось, она смогла захватить 593 квадратных километра, при этом количество ежесуточных потерь России оставалось высоким.

В Институте изучения войны отмечают, что пока не ясно, готово ли военное руководство РФ нести такие потери, если темпы продвижения «освободителей» продолжат снижаться.

Ранее украинские аналитики показали, сколько территории нашей страны российские войска захватили в течение прошлого года.